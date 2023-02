In den Orten der Gemeinde An der Poststraße war sie oft zu sehen: Bürgermeisterin Ingrid Hesse. Nun endet ihre Amtszeit. Warum sie einst für das Ehrenamt kandidierte.

Wahlen in der Verbandsgemeinde An der Finne

Für ihre Gemeinde Wischroda und später An der Poststraße ist Ingrid Hesse seit 28 Jahren ehrenamtlich als Bürgermeisterin im Einsatz und viel in den Ortsteilen unterwegs. Zur kommenden Bürgermeisterwahl tritt sie nicht wieder an.

Wischroda - Nach fast drei Jahrzehnten geht in Wischroda eine Ära zu Ende: Bürgermeisterin Ingrid Hesse tritt zur Bürgermeisterwahl in der Gemeinde An der Poststraße am 5. März nicht noch einmal an. Der Grund ergibt sich aus einer simplen Rechnung: „In sieben Jahren wäre ich dann 80, da muss das nicht mehr sein“, meint die Amtsinhaberin, die oft gefragt wird, ob sie erneut kandidiert.