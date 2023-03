Verdi-Demo in Naumburg 250 Streikende auf Marktplatz - Kritik an „Angstklima“ in der Kreisverwaltung

Auf Einladung der Gewerkschaft Verdi streiken Angestellte des öffentlichen Dienstes in Naumburg für eine bessere Bezahlung. Kritik gibt es an Einschüchterungsversuchen in der Kreisverwaltung.