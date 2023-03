85 „Royal Rangers“ aus dem Distrikt Ost treffen sich in Naumburg zu „Run“ durch die Region. Welche Herausforderungen an die Teilnehmer gestellt wurden.

Naumburg - Nicht wenige Wanderer und Ausflügler rieben sich am zurückliegenden Sonnabend verdutzt die Augen, als ihnen in den Wäldern zwischen den Toten Tälern nahe Freyburg und den Saale-Ilm-Platten bei Bad Kösen immer wieder kleine Trüppchen an Pfadfindern in deren charakteristischer Kluft begegneten. Der aktuell 30-köpfige „Royal Rangers“-Stamm Naumburg hatte seine Mitstreiter aus dem Distrikt Ost, der etwa gleichbedeutend mit den neuen Bundesländern ist, zum „Rangers Run“ eingeladen.