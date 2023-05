Polizeieinsatz im Hauptbahnhof Naumburg 23-Jähriger randaliert, belästigt Fahrgäste und widersetzt sich Einsatzkräften

Am Sonntag kommt es am Hauptbahnhof in Naumburg wegen eines aggressiven Mannes aus Tunesien zu einem größeren Polizeieinsatz. Was ihm am Ende zur Last gelegt wird.