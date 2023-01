200 Apfelbäume zum 200. - Wie Geldinstitut spezielles Jubiläum begeht

Die Sparkasse Burgenlandkreis, die in Naumburg bis ins Jahr 1823 reicht, begeht einen besonderen Geburtstag. Welche Angebote und Projekte es dazu gibt.

200 Jahre Sparkasse Burgenlandkreis: Vorstandsvorsitzender Mario Kerner (l.) und Vorstand Jörn Stauch präsentieren das neue Logo und die neue Werbung mit dem Gründungsgebäude in Naumburg.

Naumburg - 200 Jahre Sparkasse Burgenlandkreis: Nicht mit einer großen Feier, sondern mit mehreren Aktionen und Angeboten soll das über das Jahr hinweg gefeiert werden. Das kündigten Vorstandsvorsitzer Mario Kerner und Vorstand Jörn Stauch im Gespräch mit unserer Zeitung an. So sind eine besondere monatliche Vereinsförderung, das Pflanzen von 200 Apfelbäumen in Kitas und Schulen sowie ein Nachhaltigkeitswettbewerb für Schüler und Jugendliche geplant. Aufgelegt werden soll außerdem der 200-Jahre-Sparkassen-Brief mit einer besonderen Verzinsung.