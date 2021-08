184.550 Bürger haben erneut die Wahl

Wer schafft es in vier Wochen direkt in den Bundestag?

Am 26. September stimmen die wahlberechtigen Bürger über die Zusammensetzung des künftigen Bundestags ab.

Naumburg/Nebra - Noch ’ne Wahl. Nach der Landratswahl im April und nach der Abstimmung über den Landtag von Sachsen-Anhalt im Juni steht im Burgenlandkreis nun die dritte Entscheidung des sogenannten Superwahljahres 2021 an. Fast auf den Tag genau in einem Monat wird über den neuen Bundestag abgestimmt. Der Versand der Wahlbenachrichtigungen hat begonnen. Er soll laut Kreiswahlleiter Ralf Michel bis 5. September abgeschlossen sein. Das Beantragen von Briefwahlunterlagen ist bereits möglich.

Insgesamt gibt es in der Bundesrepublik 299 Wahlkreise. Der Burgenlandkreis und der südöstliche Teil des Saalekreises bilden dabei den Wahlkreis 73 (Burgenland - Bad Dürrenberg). In diesem Wahlkreis gibt es 184.550 Wahlberechtigte. 145.450 von ihnen leben im Burgenlandkreis. Wähler müssen mindestens 18 Jahre alt sein.

19 Parteien in Sachsen-Anhalt zugelassen

Im Wahlkreis gibt es insgesamt sieben Direktkandidaten. Damit sind laut Michel alle Wahlvorschläge, die bis zum Stichtag 19. Juli eingereicht wurden, vom Kreiswahlausschuss bestätigt worden. Unter den Kandidaten befinden sich mit Dieter Stier (CDU), Birke Bull-Bischoff (Die Linke) und Martin Reichardt (AfD) drei Politiker, die bereits dem aktuellen Bundestag angehören. Mit ihnen bewerben sich Jens Wojtyschak (SPD), Martina Hoffmann (Grüne), Carsten Sonntag (FDP) und Jens Jahr (Die Basis) um ein Direktmandat. Am Wahltag selbst haben die Wähler zwei Stimmen. Eine für einen der Direktkandidaten und eine Zweitstimme für eine Partei. In Sachsen-Anhalt sind 19 Parteien zur Wahl zugelassen. Bedeutsam ist die Zweitstimme für die Sitzverteilung der Parteien im Parlament - also auch für die Bildung der neuen Bundesregierung.

Zur Erinnerung: Bei der Bundestagswahl 2017 hatte im Wahlkreis 73 die CDU die Nase vorn. Sie holte 29,9 Prozent der Stimmen. Die AfD holte 24,6 Prozent, Die Linke 16,3, die SPD 13,2, die FPD holte 7,8 und die Grünen 2,6 Prozent. Das die Coronapandemie auch bei der Bundestagswahl eine Rolle spielt, das steht so fest wie der Wahltermin. Aus aktueller Sicht werde die Situation der der vorangegangenen Wahl gleichen: Maskenpflicht, Abstand halten und die Aufforderung, Hände zu desinfizieren.

Tausende Freiwillige als Wahlhelfer bundesweit im Einsatz

Insgesamt wird es im Wahlkreis 245 Urnenwahlbezirke also Wahllokale geben. 204 davon befinden sich im Burgenlandkreis. In insgesamt 14 Wahllokalen besteht die Gefahr, dass weniger als 50 Wähler ihre Stimmen abgeben. Sollte der Fall eintreten, dann werden nach Schließung der Wahllokale die dort abgegebenen Stimmen nicht vor Ort gezählt, sondern die öffentliche Auszählung erfolgt in einem benachbarten Wahllokal.

Während der Bundestagswahl sind etwa 2.000 Freiwillige in den Wahlvorständen tätig. Über Engpässe ist dem Wahlleiter bisher nichts bekannt.