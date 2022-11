15-Jähriger stößt auf Naumburger Marienring mit Moped gegen Baum

Am Sonnabend wurde in Naumburg ein Jugendlicher bei einem Unfall schwer verletzt. Er stieß mit seinem Moped gegen einen Baum.

Naumburg - Auf dem Naumburger Marienring kam am Sonnabendnachmittag ein 15-jähriger Mopedfahrer nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Der Jugendliche wurde dadurch schwer verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit.

Moped und Baum wurden beschädigt. Wie es zu dem Unfall kam, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen, so die Polizei abschließend. (cm)