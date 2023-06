Bad Kösen - Am Pfingstwochenende hat er sich auf und am Rande der Weinmeile noch einmal mit seinen Freunden vergnügt - ehe es hieß, für längere Zeit voneinander Abschied zu nehmen: Nun ist Konstantin Zülske zu seiner in jeder Hinsicht großen Reise aufgebrochen. Insgesamt 15 Länder durchquerend, will der Bad Kösener bis Anfang März 2024 sein Ziel, das Sadhguru Ashram und Isha Yoga Center in Südindien, erreicht haben.

