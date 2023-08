Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Naumburg - Eine optimale Saisonvorbereitung sieht wohl anders aus. „Sicher haben andere Mannschaften in der Ferienzeit ähnliche Probleme, aber in diesem Jahr waren bei uns die urlaubs- wie verletzungs- und krankheitsbedingten Ausfälle so groß wie noch nie“, berichtet Matthias Krause, Trainer des Landesligisten SC Naumburg. Aktuell sei die Lage so akut, dass ihm zum Start am kommenden Samstag bei Eintracht Emseloh voraussichtlich nur zwölf, 13 Feldspieler zur Verfügung stehen. Zur besseren Einordnung: Eigentlich gehören insgesamt 22 Männer dem Kader der Domstädter an.