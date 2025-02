In Rehehausen (Burgenlandkreis) passiert der größte Eltern-Albtraum. Trotz Impfung infiziert sich die 13-jährige Lilly mit Pneumokokken und kann im Krankenhaus in Jena nicht mehr gerettet werden. Nun werden Spenden gesammelt.

13-Jährige kommt mit Grippe in die Klinik - und stirbt wenig später

Rehehausen - Als „schönstes Dorf der Welt“ bezeichnet sich Rehehausen gern. Doch seit ein paar Tagen ist es das wohl traurigste Dorf überhaupt. Die Menschen vor Ort, aber auch weit darüber hinaus, leiden mit Christina und René Keller, die den größten Albtraum erleiden müssen, den sich Eltern vorstellen können: den Verlust ihrer 13-jährigen Tochter Lilly.

Infektion mit Influenza B, dann verschlechtert sich die Situation dramatisch

Diese spürte vergangene Woche zunächst ein harmloses Unwohlsein, das sich als Grippe herausstellte. „Daraufhin wurde Lilly in Apolda hervorragend behandelt. Alles konzentrierte sich auf diesen Infekt, und niemand bemerkte, dass sich Pneumokokken trotz Impfung bereits ausbreiteten“, heißt es nun in einem Spendenaufruf. Denn keine 24 Stunden später verschlechterte sich der Zustand des Mädchens, das die Sekundarschule Bad Bibra besuchte, so drastisch, dass sie nach Jena verlegt werden musste.

Eltern stimmen Organspende zu, um die Rettung anderer Kinder zu ermöglichen

Im Spendenaufruf heißt es: „Dort wurden sofort alle Hebel in Bewegung gesetzt, um ihr Leben zu retten. Doch leider verlor Lilly den Kampf noch am selben Tag.“ Ihren Eltern blieb „im Interesse von Lilly“ nur die Entscheidung, die Organe für eine Spende freizugeben, „um anderen Kindern eine Chance zum Weiterleben zu ermöglichen“. Über die Seltenheit des tragischen Verlaufs sagte Vater René Keller zu Tageblatt/MZ: „Der Arzt meinte zu uns, es ist wie, als wenn man aus der Tür läuft und vom Bus überfahren wird.“

Dankbar ist das Ehepaar Keller über den großen Trost, den es erfahren hat, und die riesige Resonanz auf eine Spendenaktion, bei der bis Dienstagmittag bereits mehr als 23.000 Euro zusammengekommen sind. „Es erfüllt uns mit Liebe und Kraft, wie viele Menschen mit uns fühlen und an uns denken. Wir danken aus tiefstem Herzen für das Mitgefühl und die Unterstützung“, heißt es.

Spenden möglich unter: gofundme.com/f/spende-in-gedenken-an-lilly-keller

Aus Anteilnahme: Weinspaziergang wird auf 2026 verschoben

Unter Schock steht auch Cliff Rößler, der Vorsitzende des Rehehausener Heimatvereins. „Lilly war ein Sonnenschein, immer freundlich und eine große Hilfe, indem sie mit ihren 13 Jahren schon viele Aufgaben übernommen hat. Ich konnte mich immer auf sie verlassen.“

Aufgrund der Tragödie hat man sich auch entschieden, den beliebten „Weinspaziergang um Rehehausen“ ausfallen zu lassen und auf 2026 zu verschieben. Schließlich hätten Kellers dort einen eigenen Stand betreut. „Es ist eine Familie, die, wenn man um Hilfe bittet, einfach nie ’Nein’ sagen kann“, so Rößler – und eine Familie, die nun ein schweres Schicksal erleiden muss.