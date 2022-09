108 Bücherwürmer beteiligen sich mit großem Eifer am Lesesommer XXL

Bad Bibra - Mit 108 Teilnehmern verzeichnete die Bad Bibraer Stadtbücherei in diesem Jahr erneut einen enormen Zuspruch am „Lesesommer XXL“. Den geeigneten Raum dafür bot die Magdalenen-Kirche. „Die Kirche ist voll, das ist schön zu sehen, und danke auch an alle Angehörigen, denn ohne den Fahrdienst wäre das Kommen so vieler nicht zu bewältigen gewesen“, begrüßte Stadtbücherei-Leiterin Gundel Spaar.