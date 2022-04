100 Jahre Friedhof Freyburg: Wo Leben auf Tod trifft

Das Gelände in der Nordstraße erzählt interessante Geschichten - auch seine eigene.

Blick auf die Allee und Trauerhalle des Freyburger Friedhofs, der in diesem Jahr 100 Jahre alt wird.

Freyburg - Es braucht nur wenige Schritte, bis das Rauschen des Verkehrs und die Laute der Umgebung nahezu vergessen sind. Ein Friedhof ist ein stiller Ort, auch jener in Freyburg, den die meisten Besucher durch den Haupteingang in der Nordstraße betreten. Der Blick fällt auf die Allee, die Kapelle, auf mächtige Grab- und Gedenksteine mit Namen und Lebensdaten, auf eine Frau, die Blumen an das Grab ihres Mannes bringt.