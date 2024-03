Eine neue Initiative rund ums Naumburger Stadtjubiläum in 2028 ist ins Leben gerufen worden. Wer schafft bis dahin eine vierstellige Zahl an Aufstiegen an Naumburgs Wenzelskirche? Leichter wird’s als Familie oder Kollegium.

1.000 Mal den Wenzelsturm hinauf: Neue Aktion geht an den Start

Naumburg - Treppensteigen ist gut fürs Herz-Kreislauf-System, man bekommt einen knackigen Po, und im Falle des Wenzelsturms wartet oben der schönste Ausblick überhaupt. Dass es trotzdem meist Touristen sind, die die 242 Stufen erklimmen, liegt vielleicht an einer „Betriebsblindheit“, die man in seiner eigenen Stadt entwickelt. Es braucht also manchmal einen Stupser zum Glück.

Und den hat sich nun der Naumburger Gerd Henschel ausgedacht. Er ist Lehrer im Ruhestand, als Autor von stadtgeschichtlichen Texten für unsere Zeitung bekannt und zugleich Mitglied der „Wenzelsturmfreunde“. Stolze 777 Mal bestieg er allein im vergangenen Jahr „seinen“ Turm. Das sind sechs Aufstiege pro Tag, schließlich ist traditionell nur vom 1. April bis 31. Oktober geöffnet.

Hoffnung auf große Beteiligung

Ganz so extrem wie Henschel es betreibt, ist die Zielsetzung für die interessierten Bürger natürlich nicht formuliert. „1.000 Aufstiege“, passend zum großen Stadtjubiläum, sollen bis 2028 und damit in fünf Saisons geschafft werden. Gerd Henschel hofft auf eine große Beteiligung, hat Stempelkarten und einen extra Stempel anfertigen lassen. Um das große Ziel zu schaffen, müsste man 200 Mal pro Jahr hinauf. Und weil auch das für viele vielleicht zeitlich schwer schaffbar ist, kann man das Ganze auch als Team erledigen. „Man kann die Stempelkarten auch als Familie oder als Kollegium nutzen, um dann gemeinsam auf insgesamt 1.000 Aufstiege zu kommen“, erklärt Henschel.

So wird nicht nur die Po-Muskulatur, sondern auch der Zusammenhalt gestärkt. Das ist übrigens nicht nur so dahergesagt, sondern tatsächlich die Meinung der Tageblatt/MZ-Redaktion, die sich deshalb beteiligen und demnächst ihre Mittagspausen sportlich beginnen wird.

Noch geschlossen: Ab 1. April ist der Aufstieg wieder möglich. (Foto: Nicky Hellfritzsch)

Als beste Zeit für einen Aufstieg nennt Gerd Henschel übrigens kaltes Hochdruckwetter, „wenn am Morgen ein Nebelring auf der Saale liegt und die Sonne von oben draufscheint“. Auch den Jahreslauf könne man von der 53,6 Meter hohen Plattform gut beobachten. Da der kaputte Schutzdraht vor ein paar Jahren durch ein Netz mit Reißverschluss ersetzt wurde, ist nun auch das ungestörte Fotografieren möglich. Die ersten paar Mal wird man vielleicht zu sehr aus der Puste sein, um das Panorama zu genießen, „aber der Trainingseffekt stellt sich sehr schnell ein“, sagt Gerd Henschel.

Stempelkarten in Tageblatt/MZ-Geschäftsstelle erhältlich

Er ist zudem optimistisch, dass Oberbürgermeister Armin Müller die Aktion honorieren wird. „Ich könnte mir Sachpreise für diejenigen vorstellen, die die 1.000 Aufstiege – ob nun allein oder als Familie/Kollegium – schaffen.“ Vielleicht Gutscheine fürs Bulabana, für die Straßenbahn oder für ein städtisches Museum, dann wird die klamme Stadtkasse nicht all zu sehr zusätzlich belastet.

Ab sofort sind die Stempelkarten für einen Euro pro Stück in der Geschäftsstelle von Tageblatt/MZ in der Salzstraße 8 erhältlich. Darauf sind 200 Felder. Sind die voll, holt man sich eine neue. Abgestempelt wird vom 1. April bis 31. Oktober durch einen Stadtangestellten auf dem Wenzelsturm. Dort entrichtet man auch den Eintritt. Sinnvoll ist eine Jahreskarte für zehn Euro (ermäßigt fünf). Geöffnet ist der Turm dienstags bis sonntags, 10 bis 17 Uhr, sowie an Feiertagen.