Prozess gegen Mitglieder einer Jugendbande: Nach brutalen Angriffen in Magdeburg wird am Landgericht zwei Jugendlichen der Prozess gemacht.

Magdeburg/DUR/eb. - Das Urteil im Prozess am Magdeburger Landgericht gegen zwei junge Mitglieder einer Jugendbande wird am 23. Januar erwartet.

Einem mittlerweile 16-jährigen Jugendlichen und einem 20-Jährigen werden verschiedene Delikte vorgeworfen, die die Angeklagten im Zeitraum vom Februar bis Juni 2023 begangen haben sollen.

Mitglieder von Jugendbande vor Gericht - Angriffe auf Polizisten

Der 16-Jährige soll am 24. Februar als Verdächtiger eines versuchten Einbruchs Polizisten beleidigt, geschlagen und getreten zu haben.

Am 25. März 2023 sollen die Angeklagten in Begleitung anderer gesondert verfolgter Personen an einer Straßenbahnhaltestelle in der Schönebecker Straße eine andere Gruppe von Jugendlichen ausgeraubt haben.

Angeklagte sollen Jugendlichen in Magdeburg bewusstlos getreten haben

Dort kam es zu einer Rangelei, währenddessen beide Angeklagte mit hoher Brutalität auf einen am Boden liegenden Jugendlichen eintraten, so die Staatsanwaltschaft.

Insbesondere sollen sie auch mit den Füßen gegen den Kopf des Geschädigten getreten haben, so dass dieser das Bewusstsein verlor und regungslos am Boden lag. Dessen ungeachtet traten die beiden laut Anklage weiter auf den Kopf ein und sollen ihm zudem dessen Winterjacke ausgezogen und gestohlen haben.

Am 21. Juni stehen die Angeklagten im Verdacht, einen Bekannten an der Straßenbahnhaltestelle Kastanienstraße in Magdeburg überfallen und dessen Schuhe, Pullover Basecap und Umhängetasche entwendet haben.

Staatsanwaltschaft Magdeburg fordert sieben Jahre Haft für Jugendbande

Die Staatsanwaltschaft hat zunächst Anklage vor dem Jugendschöffengericht am Amtsgericht erhoben. Die Jugendstrafkammer hat nach Vorlage des Jugendschöffengerichts das Verfahren übernommen, da hinsichtlich der Tritte gegen den Kopf der Verdacht besteht, dass die Angeklagten einen versuchten gemeinschaftlichen Totschlag begangen haben könnten. Beide Angeklagte befinden sich derzeit in Untersuchungshaft.

Seitens der Staatsanwaltschaft Magdeburg fordert jeweils eine Jugendstrafe von sieben Jahren, von den Verteidigern wurde jeweils eine Jugendstrafe von vier Jahren beantragt.