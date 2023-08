Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zöschen/MZ - Was ihm am Gänsezüchten am meisten Spaß macht? „Preise zu gewinnen“, sagt Oliver Kühn mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Und davon hat der Zwölfjährige aus Zöschen schon so einige. Allein vier Mal hat er eine Bundesjugendmedaille verliehen bekommen. Hinzu kommen mehrere Pokale und zahlreiche weitere Trophäen, die er bei verschiedenen Geflügelschauen gewonnen hat.