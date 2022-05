Zweiter Anbieter startet mit E-Scooter und -Fahrrädern nach Merseburg

Nach Bolt versucht nun auch Tier in der Domstadt sein Glück. Das Verleihunternehmen will möglichst schon im Sommer starten.

Merseburg/MZ - Merseburg bekommt eine neue Farbe in seinem Stadtbild: Mintgrün. Das ist die Firmenfarbe von Tier. Sie findet sich auf Rollern, Mopeds und Elektrofahrrädern des internationalen Leihfahrzeuganbieters, der künftig auch in der Kreisstadt Fuß fassen will. Entsprechende Pläne stellte Georg Grams, Regionalmanager des Unternehmens für Ostdeutschland, am Dienstagabend im Ausschuss für Bau und Stadtentwicklung vor.