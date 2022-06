Zweimal hundert zum 100. im Geiseltal

Braunsbedra/MZ - Vor dem Haus binden Sandra Kaiser und ihr Mann Chris noch schnell Bänder an die Eins und die beiden goldfarbenen Nullen. Sophie (5) und ihr Bruder Leon (11) helfen, die Geschenke für Tante Hella rein zu tragen. Im Hof des Altenpflegeheims am Braunsbedraer Stadtpark sind an diesem Morgen schon zwei große Tafeln gedeckt. Im Schatten unter Sonnenschirmen sitzen die Bewohner des Wohnbereichs 1 und feiern mit Sekt und Erdbeertorte den besonderen Geburtstag ihrer Mitbewohnerin Hella Samolik. Denn sie wird an diesem Tag unfassbare 100 Jahre alt. Es wird „Happy Birthday“ gesungen und Christian Stoll, ein musikalischer Altenpfleger, der allerdings nicht in diesem Heim arbeitet, spielt Musik auf dem Dudelsack. Niemand beschwert sich, dass es zu laut ist.

