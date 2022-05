Zweijähriges Kind in Merseburg schwer verletzt

Merseburg/MZ - Gegen 17.50 Uhr kam es am Sonntag in der Albert-Keller-Straße in Merseburg, in der Nähe eines Spielplatzes, zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Kleinkind. Der Pkw-Fahrer wollte nach erster Sachlage einparken und überrollte offenbar dabei das zweijährige Kind, welches vom Spielplatz auf den direkt angrenzenden Parkplatz lief. Nach erster medizinischer Einschätzung erlitt es lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Mutter des Kindes musste aufgrund akuter Schockreaktionen ebenfalls medizinisch behandelt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Spezialisierte Verkehrsunfallermittler der Polizei kamen für die Unfallaufnahme zum Einsatz.