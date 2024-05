Ende April brannte es in Merseburg in einer Tiefgarage. Die Polizei vermutete Brandstiftung. Drei Mehrfamilienhäuser waren über Wochen nicht bewohnbar. Die Stadt musste schnell Unterkünfte finden. Nun kehren die Mieter zurück.

Nach dem Tiefgaragen-Brand in der Merseburger Ritterstraße Ende April können die meisten Bewohner jetzt wieder in ihre Wohnungen zurück.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ. - Zweieinhalb Wochen nach einem schweren Tiefgaragenbrand in der Großen Ritterstraße in Merseburg konnten die meisten Bewohner am Montag in ihre Wohnungen zurückkehren. Wie Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr (CDU) mitteilte, sei das lediglich für einen betroffenen Eingang erst am Dienstag möglich.