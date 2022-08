Zwei Verletzte und Stau nach schwerem Unfall

Die Autobahn 38 war nach einem Unfall am Sonntagnachmittag über Stunden gesperrt. Zwei Menschen wurden bei dem Unfall verletzt.

Querfurt/MZ - Auf der Autobahn 38 Richtung Leipzig hat sich am Sonntagnachmittag gegen 13.45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Querfurt und Schafstädt ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach Angaben der Polizei stieß ein Pkw aus bisher ungeklärter Ursache gegen die Mittelleitplanke, überschlug sich daraufhin und kam auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Dabei wurde noch ein zweites Fahrzeug beschädigt. Die beiden Fahrzeuginsassen des verunfallten Autos, zwei Männer im Alter von 49 und 43 Jahren, mussten aus dem Auto befreit werden und kamen anschließend in ein Krankenhaus. Der Verletzungsgrad war am frühen Abend nach unbekannt. Ein Drogenschnelltest reagierte beim Fahrer positiv.