Zwei Pkw stoßen frontal zusammen

Querfurt/MZ - Bei einem Verkehrsunfall am späten Mittwochnachmittag auf der B 250, Abzweig zur B 100 bei Querfurt, sind zwei Pkw-Fahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte, sind die beiden Fahrzeuge aus bisher nicht geklärter Ursache frontal zusammengestoßen. Ein Verletzter ist laut Polizei mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik in Halle geflogen worden, der andere Fahrer wurde ebenfalls nach Halle gebracht, aber mit dem Rettungswagen. Bis in die Abendstunden kam es aufgrund der Vollsperrung zu erheblichen Staus.