Der Zweckverband kontrolliert per Luftaufnahme, wie viel Regenwasser wirklich eingeleitet wird. Wer zu viel Fläche gemeldet hat, könnte Geld sparen – andere müssen womöglich nachzahlen.

Bad Dürrenberg aus der Vogelperspektive – Luftaufnahme sind die Grundlage für die Überprüfung der versiegelten Flächen und der Niederschlagswasser-Gebühren durch den ZWA.

Bad Dürrenberg/MZ. - Die Frage, wie viel Niederschlagswasser eingeleitet wird, bestimmt den Preis, den jeder Kunde des Zweckverbandes für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung (ZWA) Bad Dürrenberg je Quadratmeter bezahlen muss. Dabei ist der Verband auf Daten angewiesen, die er nun aus der Luft überprüfen will. In Leuna habe man bereits im Sommer begonnen und habe die Prüfung fast abgeschlossen, so Geschäftsführer Franz-Xaver Kunert. Nun folge Teuchern und dann die weiteren Verbandsgemeinden des ZWA.