In diesem Jahr könnte die Königin der Blumen durch Frühblüher vom Thron gestoßen werden. Woran das liegt.

Claudia Voigt, beschäftigt im Blumenhaus Bertram in Bad Dürrenberg, bereitet Orchideen zum Verkauf vor. Sie sind ebenso beliebt wie Schnittblumen und Gestecke.

Bad Dürrenberg/Merseburg/MZ - Langstielige rote Rosen mit großen Blüten gelten als der Liebesbeweis und werden deshalb traditionell am Valentinstag gern verschenkt. Doch die gegenwärtigen Krisen machen vor den Blumengeschäften nicht Halt, treiben die Preise in die Höhe und zwingen die Händler, neue Angebote zu entwickeln. Dies könnte zur Konsequenz haben, dass sich der einstige Rosenkavalier in diesem Jahr nach Alternativen zur Königin der Blumen umschaut.