Merseburg leidet in den Ortsteilen kontinuierlich unter Schilderklau. MZ wollte wissen, was das kostet und wann die Schilder ersetzt werden.

Merseburg/MZ. - Das ist ein Problem, an dem die Kommune zu knabbern hat: Im Hauptausschuss des Merseburger Stadtrates hatte der AfD-Abgeordnete Holm Kluknavsky auf einen vermehrten Schilderklau in der Stadt hingewiesen. „Mir ist aufgefallen, dass in letzter Zeit einige Verkehrsschilder in Merseburg verschwunden sind“, sagte er.