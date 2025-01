Ein Temposünder hatte es in der Tempo-50-Zone in Ziegelroda besonders eilig. Nun muss er mit einem Fahrverbot rechnen.

Ziegelroda. - Die Polizei hat am Dienstag im gesamten südlichen Sachsen-Anhalt mit Lasern die Geschwindigkeit von Fahrzeugen kontrolliert. Dabei gingen den Beamten zahlreiche Temposünder ins Netz, wie die Polizei meldet.

Demnach waren die Autofahrer auf der B87 bei Lützen besonders vorbildlich unterwegs. Nur sieben Verstöße gegen die Höchstgeschwindigkeit seien dort gemessen worden, heißt es. Dagegen gerieten auf der A9 bei Osterfeld sogar 227 Fahrer ins Visier der Beamten.

Den größten Abstand zwischen zulässiger und tatsächlicher Höchstgeschwindigkeit maßen die Polizisten allerdings woanders. In Ziegelroda nahe Querfurt bretterte ein Autofahrer mit 119 Kilometern pro Stunde über die Straße und damit durchs Blitzlicht am Fahrbahnrand. Dabei sind an dieser Stelle eigentlich nur 50 Kilometer in der Stunde erlaubt.

Der Fahrer müsse nun mit einem Bußgeld und Fahrverbot rechnen, so die Polizei weiter.