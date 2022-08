Zeichen des Dankes - Firmenchef sponsert dem Ersthelfer-Team ein Fahrzeug

Oechlitz/MZ - „Es ist für mich eine emotionale Geschichte“, sagte Karl Zwarg vor den versammelten Feuerwehrleuten und Gästen beim Feuerwehrfest in Oechlitz. „Ohne die First-Responder“, ergänzte der 37-jährige Langeneichstädter, „wäre mein Sohn vielleicht nicht mehr am Leben.“ Als am 14. Juli 2020 sein damals vierjähriger Junge einen schrecklichen Unfall auf dem heimischen Grundstück hatte, waren Kameraden der Müchelner Ortsfeuerwehren schnell zur Stelle und leisteten Erste Hilfe bis der Rettungsdienst kam. „Dafür möchte ich Danke sagen“, so der Chef des Unternehmens Sigeltec aus Mücheln und übergab der Oechlitzer Wehr den Schlüssel für ein feuerwehrrotes Fahrzeug.