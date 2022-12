Zehnjähriger bei Brand in Mücheln verletzt

Mücheln/MZ - Beim Brand einer Doppelhaushälfte am Freitag gegen 23 Uhr im Müchelner Ortsteil Stöbnitz ist ein zehnjähriger Junge verletzt worden. Er erlitt eine Kohlenmonoxidvergiftung. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde er durch seine Erziehungsberechtigte aus dem Haus gerettet und anschließend mit einem Rettungshubschrauber nach Leipzig in eine Klinik geflogen. Nach derzeitigem Stand besteht keine Lebensgefahr, so ein Polizeisprecher am Samstag. Wie es zu dem Brand im Erdgeschoss des Hauses kam, sei Gegenstand noch andauernder Ermittlungen. Momentan sei das Haus nicht bewohnbar. Es entstand Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. Die Feuerwehr war mit zwei Dutzend Einsatzkräften zur Brandbekämpfung vor Ort.