Merseburgs Innenstadt zeigt sich selten so belebt wie an diesem Wochenende. Gleich drei Feste und Märkte ziehen viele Gäste ins Zentrum. Die sehen Seifenblasenkunst auf dem Zauberfest und Zauberei am Essensstand.

Merseburg/MZ - Ja, was sie mache sei Zauberei, Seifenblasenzauberei, sagt Corinne Bubbles Powder, bevor sie am Samstagmittag auf die Bühne tritt. Der Marktplatz vor ihr ist gut gefüllt. Ohnehin trifft auf Merseburgs Zentrum heute ein Attribut zu, das sonst sein Dasein in der Mottenkisten fristet: belebt. Gleich drei große Veranstaltungen finden parallel statt: das Streetfoodfestival an der Rischmühle, der Rabenmarkt am Dom und zwischen Gotthardteich und Markt das Zauberfest.