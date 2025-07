In Sachsen-Anhalt nehmen die Privatinsolvenzen signifikant zu. Warum die Situation im Saalekreis eine andere ist, welche Gründe für die Pleiten bestehen und wo Betroffene Hilfe finden.

Merseburg/MZ. - „Im ersten Quartal 2025 wurden in Sachsen-Anhalt ein Fünftel mehr Insolvenzanträge gestellt als im gleichen Vorjahreszeitraum“, heißt es in einer Mitteilung des Statistischen Landesamtes. Auffällig dabei: Privatinsolvenzen machten einen Großteil aus, nämlich 73 Prozent aller von den Gerichten gemeldeten Verfahren. 625 Anträge wurden in den ersten drei Monaten dieses Jahres gestellt. Laut Landesamt waren es 2024 im gleichen Zeitraum 518.