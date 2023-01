Xenon und Krypton von Linde Seltene Edelgase aus Leuna - Eine der größten Anlagen weltweit geht in Betrieb

Gashersteller Linde nimmt am Chemiestandort Leuna eine neue Anlage in Betrieb, mit der Xenon und Krypton herstellt und abfüllt werden sollen. So soll der wachsende Bedarf der Chiphersteller, auch von Intel, gedeckt werden.