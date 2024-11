Schkopau/MZ. - Das Gebäude „X 50“ – einstiges Klubhaus Buna Schkopau – ist in den vergangenen Tagen rundherum eingezäunt und mit Schildern, die vor der Lebensgefahr bei unerlaubtem Betreten warnen, versehen worden. Mit der Polizei sei vor Ort besprochen worden, so Schkopaus Bürgermeister Torsten Ringling (parteilos) in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Vergabeausschusses am Dienstag, dass dies die geeignete Form zur Sicherung von Gebäude und Gelände sei.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.