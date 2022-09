Wünschewagen bringt 55-Jährige aus der Altmark zum Huskyhof nach Großgräfendorf

Susann Sandmann leidet an einer schweren Lungenkrankheit – und liebt Hunde.

„Blade“ nimmt Susann Sandmann sofort in Beschlag. Er ist einer von 21 Hunden auf dem Huskyhof von Eberhardt Krappmann (r.).

Grossgräfendorf/MZ - „Blade“ hat keine Scheu – weder vor dem Rollstuhl, noch vor dem Sauerstoffgerät oder den Schläuchen, die in Susann Sandmanns Nase enden. Sekundenbruchteile nach dem seine Zwingertür aufgeht, steht er bereits mit den Vorderpfoten auf dem Schoss der 55-Jährigen und lässt sich das Fell kraulen. Der Grönländer ist ein Vorgeschmack auf Energie und Flauschfaktor, die sie in den nächsten Stunden in Großgräfendorf erwarten.