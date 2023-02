Eine Tempo-30-Zone soll in Zukunft keine Seltenheit sein.

Merseburg/MZ - Runter vom Gas am Ortseingang. Das ist für Kraftfahrer bisher üblich, normalerweise auf die Geschwindigkeit von 50 Kilometer pro Stunde. Doch kleine Ausnahmen gibt es schon. In Freiburg im Breisgau zum Beispiel steht am Ortseingang ein Tempo-30-Schild. Dabei ist eigentlich die Einführung von Tempo-30-Zonen auf Hauptverkehrsstraßen schwierig, da der Bund viele Auflagen vorgibt.