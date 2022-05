Wohnungsbrand in Merseburg

Zu einem Wohnungsbrand ist es am Freitagabend im Merseburger Bergmannsring gekommen.

Merseburg/MZ - Im Merseburger Bergmannsring ist es am Freitagabend zu einem Wohnungsbrand gekommen. 18 Kameraden der Merseburger Feuerwehr - sowohl der hauptamtlichen als auch der freiwilligen Kräfte - waren ausgerückt und konnten das Feuer in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss ziemlich schnell löschen. Eine Person, die sich in der Wohnung befand, wurde gerettet und sofort notärztlich versorgt.