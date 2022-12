Merseburg/MZ - Zumindest eines steht fest: Es wird mehr. Sowohl das Wohngeld selbst, als auch die Zahl der Menschen, die es künftig bekommen. Wie viel „mehr“ allerdings ist, vermögen Torsten Bageritz, Leiter des Sozialamtes des Saalekreis, und seine zuständige Sachgebietsleiterin Doris Kühn noch nicht zu sagen. Denn noch ist für jene, die die Wohngeldreform praktisch umsetzen sollen, vieles im Unklaren. Dabei sollen die neuen Regeln schon zum 1. Januar greifen, doch der Bundesrat hatte sie erst Ende November verabschiedet.

Zumindest die Grundrichtung ist den Verantwortlichen im Sozialamt aber bekannt. Die je nach Ort unterschiedlichen Miethöchstgrenzen für die Hilfe werden angehoben, die Berechnungsformel verändert. Beides hat zur Folge, dass mehr Personen von der Leistung profitieren und höhere Beträge vom Amt erhalten. Der Bund geht davon aus, dass im Schnitt statt bisher 190 Euro künftig 370 Euro gezahlt werden. Bageritz hält die Verdopplung der Summen für realistisch.

Wohngeld im Saalekreis: Rentner und Geringverdiener werden profitieren

Bei der Zahl der Berechtigten erwartet Berlin bundesweit einen Anstieg von aktuell 600.000 auf dann zwei Millionen. Für den Saalekreis rechnet der Amtsleiter aber nicht mit einer Verdreifachung „Wir erwarten eher weniger.“ Denn man befinde sich im ländlichen Raum. Dort sei die Quote der Wohngeldempfänger ohnehin geringer als im Urbanen. 1.200 Menschen beziehen die Hilfsleistung, die anders als etwa Hartz IV beziehungsweise das künftige Bürgergeld, nicht zur Sicherung des Lebensunterhalts, sondern nur zur Absicherung der Wohnsituation dienen soll. Hartz IV- und gleichzeitiger Wohngeldbezug schließen sich aus.

Die Gruppe der Wohngeldbezieher ist laut den Kreismitarbeitern vielschichtig. Darunter seien etwa Senioren mit geringer Rente, Selbstständige, Aufstocker. Bageritz erwartet, dass nun vor allem Rentner und Erwerbstätige, die bisher knapp über den Grenzen lagen, von der Reform profitieren.

Merseburg hat eigene Wohngeldstelle

Die Stadt Merseburg hat wegen ihrer Größe eine eigene Wohngeldstelle. Die zahlt derzeit an 400 Berechtigte, kann sich eine Verdreifachung der Zahl im kommenden Jahr aber durchaus vorstellen. Wo die künftige Einkommensgrenze liegt, ab der man sich Hoffnungen auf Wohngeld machen kann, ist allerdings sehr schwer pauschal zu bestimmen, sagen Bageritz und Kühn. Die Berechnungsformel sei kompliziert und von vielen Faktoren abhängig. Der Amtsleiter warnt daher: „Die Wohngeldrechner im Internet sind mit Vorsicht zu genießen. Man sollte sie nur als grobe Orientierung verstehen.“

Keine Daten an Kommunen: Umsetzung der Wohngeldreform noch fraglich

Eine wirkliche Klärung, ob und wenn ja, in welcher Höhe man wohngeldberechtigt ist, kann nur der Antrag beim Kreis oder der Stadt Merseburg bringen. Dafür, so schränkt Bageritz ein, gebe es aktuell aber weder neue gedruckte noch Onlineformulare. Er empfiehlt den Rückgriff auf die alten Formulare, die es auf der Website des Kreises, auf Bestellung per Post oder zum Abholen in einigen Rathäusern gibt. Menschen, deren Anträge bereits über den Jahreswechsel bewilligt sind, müssen wohl keinen Neuen stellen.

Für alle andere könnte der Weg zum Wohngeld eine Geduldsprobe werden. Denn bisher hat der Bund den Kommunen noch keine Daten zur Umsetzung der Reform zur Verfügung gestellt: „Das heißt, wir können die Berechnungen noch nicht machen.“ Ende Dezember muss das Sozialamt aber schon das Wohngeld für Januar überweisen. Bageritz hält es daher für wahrscheinlich, dass dann noch die alten Sätze gezahlt werden: „Es geht aber nichts verloren. Die Differenz wird nachgezahlt.“

Kreis stockt Personal auf - Trotzdem Wartezeit bei Anträgen

Das gilt auch für jene Neuberechtigten, die nun schon ihre Anträge stellen – zumindest sofern diese bewilligt werden. Die Stadt Merseburg und das Sozialamt des Kreises stellen die Betroffen allerdings ob der zu erwartenden Fülle an Anträgen auf längere Wartezeiten ein. „Ich befürchte, dass es bis zu sechs Monate dauern kann, bis alles abgearbeitet ist“, erklärt Bageritz.

Sein Amt will als Reaktion auf die Wohngeldreform personell aufstocken. Derzeit besteht das Sachgebiet, dass auch für Grundsicherung und Teilhabepaket zuständig ist, aus acht Mitarbeitern. Die Zahl soll sukzessive erhöht werden, sagt Bageritz und rechnet mit bis zu vier neuen Kollegen. „Das komplexe Wohngeldverfahren erfordert aber noch eine zusätzliche Qualifikation.“ Und die brauche Zeit.

Die Personalkosten für die Aufstockung müssen Kreis und Kreisstadt – dort gibt es nun eine Stelle mehr – selbst tragen. Bei drei bis vier Mitarbeitern mehr wären das für den Kreis etwa 200.000 Euro zusätzlich pro Jahr. Das Wohngeld selbst ist dagegen ein Durchlaufposten im Etat. Die höheren Beträge zahlen Land und Bund.