Gebäudewirtschaft Merseburg Prestigeobjekt in Merseburg fast bezugsfertig - Kreditsituation bremst andere Bauprojekte

Hohe Preise, hohe Zinsen – die Gebäudewirtschaft hat ihr Prestigeobjekt an der Klia dennoch umgesetzt. Bis sich das lohnt, dauert es nun aber deutlich länger. Andere Projekte drohen deshalb ohne Förderung in der Schublade zu landen. Dabei beplant das Wohnungsunternehmen gerade ein Filetstück in Merseburg.