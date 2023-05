Wohngebiet in Merseburg Winkt Plattenbauten im Merseburger Rosental eine Millionen-Investition - oder nicht?

35 bis 40 Millionen Euro müssten in die Plattenbauten gesteckt werden, sagt die WG Aufbau. Am Samstag will die Stadt im Kiz ihre Pläne fürs Kiez vorstellen.