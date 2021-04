Wofür Merseburg 2021 Geld ausgibt und woher die Kohle kommt

Merseburg will auch 2021 weiter in die Sanierung von Kitas investieren. Die Zuschüsse, die die Stadt an die freien Träger zahlt, steigen allerdings auch immer weiter. In diesem Jahr auf 5,1 Millionen Euro.

Merseburg - Eine gute Nachricht zuerst: Die Stadt Merseburg hat nur noch 15,2 Millionen Euro Schulden. Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung der Merseburger ist damit auf rund 434?Euro gesunken. 2003 waren das noch rund 1.229 Euro bei 42,9?Millionen Euro Schulden.

Nachdem die Stadträte aller Fraktion den Haushalt der Kreisstadt für das laufende Jahr einstimmig beschlossen haben, könnte bereits in den nächsten Tagen das Geld für Investitionen oder die Unterstützung für Vereine fließen.

Riesiger Brocken

Eine der sichtbarsten Investitionen, für die die Vorarbeiten gerade beginnen, ist die Erneuerung der Brücke am Gotthardteich. Dafür sind 220.000 Euro in den Haushalt eingestellt, wovon die Stadt rund 73.000 Euro selbst trägt. Die Sanierung von Kitas und Schulen wird fortgesetzt. Jeweils 300.000 Euro sind 2021 für die Grundschulen Am Geiseltaltor, Rosental und Curie eingeplant.

Letztere soll 2022 endgültig fertig saniert sein. „Atemberaubend“ - so steht es tatsächlich im Haushalt - sind für den Haushalt der Stadt jedoch die Kostensteigerungen bei der Finanzierung von Kindertagesstätten freier Träger. Der Zuschussbedarf steigt von 3,5 Millionen Euro im Jahr 2018 auf 5,1 Millionen Euro im Jahr 2021.

Straßen und Radwege

Straßen wie die Oberaltenburg (ab Gesundheitsamt), Kloster und Brauhausstraße sollen ebenfalls noch in diesem Jahr in Angriff genommen werden. Ihre Sanierung soll aus den gezahlten Sanierungsausgleichsbeiträgen finanziert werden. „Für die Sanierung weiterer Straßen warten wir allerdings auf eine Auskunft des Landes, wie die Straßenausbaubeiträge ersetzt werden sollen “, sagt Finanzbürgermeister Bellay Gatzlaff, der ab 2024 wieder mit einem Kassenkredit rechnet, auf den die Stadt in diesem Jahr komplett verzichtet.

Die Radwege in Kötzschen (Naumburger Straße), Beuna (Merseburger Straße) und der Aueradweg von Merseburg nach Leipzig sollen für insgesamt 911.000 Euro saniert werden. Finanziert werden soll das aus einer vom Land gezahlten Kommunalpauschale und zum Teil aus dem Radwegeprogramm des Kreises. Insgesamt werden für den Bereich Straßen, Wege, Grün, Spielplätze und Beleuchtung fast 6,9?Millionen Euro ausgegeben. Allein für 700.000 Euro werden zwei neue Lkw und zwei Multicar angeschafft, die dann auch im Winterdienst eingesetzt werden sollen.

Unterstützung für Vereine

77.700 Euro gehen an Sportvereine in der Stadt. 3.400 Euro werden zur Unterstützung der Jugendarbeit eingesetzt und 26.600?Euro gehen an die Träger der freien Wohlfahrtspflege, also zum Beispiel an das Frauenschutzhaus und das Mehrgenerationenhaus. 17.900 Euro bekommen Kulturvereine der Stadt und 37.700 Euro die Jugendeinrichtungen wie die Jugendklubs Beuna und „Bummi“ in West.

Die Mittel für die kulturellen Veranstaltungen sind in diesem Jahre gegenüber dem Vorjahr angehoben worden. Grund ist das Festjahr anlässlich 1.000 Jahre Domweihe, das gemeinsam mit den Vereinigten Domstiftern begangen wird. Die Stadt wird außerdem die Sanierung des Brunnens auf dem Domplatz mit 11.400 Euro unterstützen.

Merseburg erhält für 2021 vom Land rund 14 Millionen Euro an Schlüsselzuweisungen, muss allerdings auch rund 15 Millionen an Kreisumlage zahlen. Die Stadt rechnet mit Einnahmen in Höhe von rund 24,9 Millionen Euro aus Grundsteuer A und B (3.87 Millionen), Gewerbesteuer (8,55 Millionen) Hundesteuer (129.000 Euro) Vergnügungssteuer (450.000 Euro), Einkommens- (9,8 Millionen) und Umsatzsteuer (2,1 Millionen). Das sind gut 2,3 Millionen Euro weniger als noch 2019. (mz/Undine Freyberg)