Der Discounter will seinen Querfurter Standort Vor dem Nebraer Tor auf ein anderes Grundstück verlagern. Stadtrat verweist Beschlussvorlage in Ausschüsse.

Wo und warum Aldi in Querfurt einen Neubau plant?

Für das Areal vom ehemaligen Fahrzeughandel Sturm in Querfurt gab es schon verschiedene Pläne. Nun bringt Aldi sein Vorhaben in den Stadtrat ein.

Querfurt/MZ - Aldi will in Querfurt einen neuen Markt bauen. Allerdings nicht am jetzigen Standort Vor dem Nebraer Tor 5, sondern auf einem Areal, wo schon vor wenigen Jahren ein anderer Investor vorhatte, einen Netto-Lebensmittelmarkt zu errichten. Es handelt sich um die Adresse Vor dem Nebraer Tor 3, zu der das Gelände vom ehemaligen Fahrzeughandel Sturm mit angrenzender Streuobstwiese gehört.