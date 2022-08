Wo nicht nur die Rollator-Gang wohnt

Normalerweise gibt es Wartelisten für das „Haus Saaleblick“ in Merseburg. Beim Tag der offenen Tür am 25. August kann man sich über aktuelle Angebote informieren.

Im „Haus Saaleblick“ in Merseburg wird auch betreutes Wohnen angeboten.

Merseburg/MZ - Bisher gab es immer Wartelisten für Wohnungen im Hochhaus in der Leunaer Straße. Aktuell seien aber sogar einige frei, erzählt Irina Oberländer, die im „Haus Saaleblick“ als Sozialmanagerin und Sozialpädagogin tätig ist. „Seit die Kosten für Pflegeheimplätze so angestiegen sind, kann ich mir vorstellen, dass viele Angehörige nach Alternativen suchen“, meint Irina Oberländer. Das „Haus Saaleblick“ könnte so eine Alternative sein.