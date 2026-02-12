Caroline Niederhausen eröffnete vor 15 Jahren ihr eigenes Floristikgeschäft, die „Butterfly Blume“. 2024 zog sie von Angersdorf nach Merseburg um. Womit sich die Geschäftsfrau inzwischen überregional einen Namen gemacht hat.

Wo nach dem Muttertag die Zeit der Adventsgestecke anfängt

Floristin Caroline Niederhausen hat sich vor 15 Jahren selbstständig gemacht. Das feiert sie in ihrem Geschäft „Butterfly Blume“ in der Halleschen Straße in Merseburg.

Merseburg/MZ. - Der Eingang ist passend zum Winter mit türkis-weißen Blumen geschmückt. Denn „Butterfly Blume“, seit 2024 in der Halleschen Straße in Merseburg ansässig, feiert heute Jubiläum. Vor genau 15 Jahren hat sich Inhaberin Caroline Niederhausen selbstständig gemacht. Als Dankeschön bekommen Kunden daher Sekt, Kaffee und Kuchen und können am Glücksrad drehen.