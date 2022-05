Wo Merseburg einen neuen Supermarkt plant

Merseburg/MZ - Merseburgs Innenstadt fehlt ein Supermarkt. In dieser Diagnose sind sich die politisch Verantwortlichen einig. Doch lange Zeit haperte es an einem geeigneten Standort. Hoffnungen auf eine Renaissance des Einkaufszentrums am Brühl haben sich zerschlagen. Nun hat der Stadtrat am vergangenen Donnerstag zumindest eine klare Willensbekundung abgegeben, wie der Mangel zu beheben sei.

Neuer Supermarkt in Merseburg: Erstellung eines Bebauungsplans für das Versorgungszentrum Roßmarkt

Konkret stimmten die Räte mit großer Mehrheit für die „vorzeitige Erstellung eines Bebauungsplans für das Versorgungszentrum Roßmarkt“. Das dafür vorgesehene 13.200 Quadratmeter große Areal umfasst das Gebiet südlich des Mehrgenerationenhauses sowie ein Teilstück mit einem heute noch sehr markanten Hindernis. Das zehngeschossige Hochhaus am Eingang der Stadt.

Das ist derzeit nur noch zur Hälfte bewohnt und aus Sicht von Oberbürgermeister Jens Bühligen (CDU) ein „städtebaulicher Missstand“. Diesen würde die Stadt gerne beseitigen. Der private Eigentümer hatte kürzlich gegenüber der MZ zwar kritisiert, dass die Pläne bereits öffentlich sind, und ihm nun Mieter abspringen könnten. Er hatte die Abrissidee als solche aber nicht abgelehnt.

Größte Sorge der Stadträte: Was wird aus dem benachbarten Brühl-Center?

Allerdings, so berichtete Bühligen im Stadtrat, habe er die Kommune dafür um Hilfe gebeten. Die fragte beim Landesverwaltungsamt nach und bekam laut Kerstin Marschal vom Stadtentwicklungsamt eine positive Antwort: Für den Abriss des Hochhauses könnten Fördermittel beantragt werden. Kommende Woche ist ein weiteres Gespräch mit dem Hauseigentümer geplant.

Damit der Supermarkt tatsächlich entsteht – Marschall rechnet mit mindestens zwei bis drei Jahren, bis es soweit sein könnte – müsste sich der Eigentümer auch noch mit einem Investor einigen. An Interessenten mangelt es aus Sicht der Stadt nicht: Es habe in der Vergangenheit immer wieder Anfragen von Supermarktketten gegeben, berichtete Marschal. Derzeit liefen konkrete Gespräch mit einem Vollsortimenter.

Die größte Sorge der Stadträte war unterdes, was aus dem benachbarten Brühl-Center wird. Das steht fast vollständig leer. Bühligen schloss aus, dass dort ein Supermarkt einziehen wird: „Der Inhaber des Brühl-Centers will wohl nicht investieren, sondern lieber für viel Geld verkaufen.“ Die Stadt, so erklärte Marschal, wäre bereit den dort bestehenden B-Plan zu ändern. Umbau oder Abriss wären dann denkbare Optionen, wenn der Eigentümer will.