Die Firma Teha aus Querfurt hat ein Ausdauerteam gegründet. Sie will Schwimmen, Rad und Laufen fördern. Zur Equipe gehört auch eine Profitriathletin, die kurz vor der WM steht.

Marcus Conrad (l.) trainierte mit seiner Teha Endurance Group auf der Teststrecke von Porsche in Leipzig.

Leipzig/Querfurt/MZ - „Es war unerwartet hart“, berichtet Caroline Pohle, als sie ihr Rennrad am Ende der Boxengasse zum Stehen bringt. Der Wind habe reingepfiffen, aber es sei schön, mal auf abgesperrter Strecke mit gutem Belag zu fahren. Der Autohersteller Porsche hat seinen Testparcours im Norden von Leipzig an diesem Abend für Radfahrer freigegeben. Für Pohle, 27, Lehramtsstudentin und Profitriathletin, ist das nicht nur eine willkommene Abwechslung in der Vorbereitung auf die Halbdistanz-WM (1,8 Kilometer schwimmen, 90 Kilometer Rad, 21,1 Kilometer laufen) im August, sondern auch Gelegenheit, ihr fast vollständiges Team zu treffen.