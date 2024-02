Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ - Merseburgs Oberbürgermeister ließ sie von Schkopau-Merseburg-Leuna als neuem „Silicon Valley der Chemie“ träumen – die Ansiedlung des Großforschungszentrums CTC an der Hochschule Merseburg. Auf einem Neubau am Campus sollen künftig fast ein Drittel der 1.000 Wissenschaftler und Ingenieure des Center for the Transformation of Chemistry erforschen, wie der Umbau der Chemie von Erdgas und -öl hin zu Recycling und biobasierten Grundstoffen funktionieren kann. Der Bund gibt bis 2038 dafür 1,1 Milliarden Euro aus. Weitere 100 Millionen Euro steuern der Freistaat Sachsen – in Delitzsch entsteht der Hauptsitz – und das Land Sachsen-Anhalt bei. Dessen Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) erklärte Robert Briest, warum das CTC wichtig für die Region sein wird.