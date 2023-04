Die Goethestadt Bad Lauchstädt will mit Merseburg und Schkopau ein riesiges Industriegebiet entwickeln. Dagegen formiert sich Widerstand aus der Bevölkerung. In Milzau hat sich nun eine Bürgerinitiative gegründet. Ihr Vorbild ist der Widerstand gegen den Star Park II.

Darum will Bürgerinitiative Milzau neues Industriegebiet in Bad Lauchstädt verhindern

Die Mitglieder der Bürgerinitiative wollen, dass der Schachtteich in Milzau künftig nicht an ein Industriegebiet grenzt.

Milzau/MZ - „Wir wollen die Natur erhalten“, sagt Mignon Beier. Die Milzauerin steht am Ufer des Schachtteichs in ihrem Heimatdorf. Ein kleines Idyll von Schilf umsäumt. Einige Wasservögel landen. Am Hügel gegenüber setzt das Rapsfeld zur Blüte an. Das könnte aber bald verschwunden sein, denn die Fläche entlang der Autobahn soll Teil eines riesigen Industriegebiets werden, das von dort bis nach Merseburg reichen soll. Auf der Flur der Goethestadt trägt das Projekt mittlerweile den Namen goetH2e-businesspark.