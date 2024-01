Der Bio-Gärtnerhof „Grüner Berg“ in Langeneichstädt greift zu ungewöhnlichen Maßnahmen. Da dem betrieb ein Großabnehmer kurzfristig abgesrungen ist, können Kunden nun selbst Wintergemüse vom Feld ernten.

Wintergemüse selbst vom Feld ernten: Heute und am 13. Januar

In Langeneichstädt können Interessierte selbst Wintergemüse ernten.

Langeneichstädt/MZ - Das ungewöhnliche Angebot, Wintergemüse selbst vom Feld zu ernten, haben sich unter anderem die vierjährige Clara und ihre Mama aus Pretitz nicht entgehen lassen und einen Ausflug zum Bio-Gärtnerhof „Grüner Berg“ in Langeneichstädt, Friedensstraße 88d, gemacht. Familie Fischer, die Eigentümer, öffnen angesichts der guten Resonanz nochmals am 5. und am 13. Januar von 10 bis 16 Uhr ihren Betrieb.