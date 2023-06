Die Fernwärme-Energiewerke Bad Dürrenberg würden vom geplanten Windpark enorm profitieren und gesetzliche Ziele zu reduzierten Emissionen vorzeitig erreichen. Würden auch die Ortsteile profitieren, die derzeit nicht am Netz hängen?

Windräder am Ortsrand von Bad Dürrenberg: Fernwärme könnte mit einem Sprung grüner werden

Geplanter Windpark in Bad Dürrenberg

Noch reicht das Netz nicht in alle Ortsteile.

Bad Dürrenberg/MZ - Mit dem Bau des Windparks in Bad Dürrenberg könnte die Fernwärme-Energiewerke Bad Dürrenberg mit grünem Strom versorgt werden. Das würde für die Solestadt bedeuten, dass die Produkte des Unternehmens – Wärme und Strom – einen hohen Anteil an erneuerbarer Energie enthalten. Für die Fernwärme wäre es die Möglichkeit, um die gesetzlichen Vorgaben zukünftig zu erfüllen, so die eigene Einschätzung.