30 Tonnen schwer und jeweils 79,3 Meter lang sind die Rotorblätter, die per Kran an ihren Einsatzort gebracht werden sollen .

Bad Lauchstädt/MZ. - „Drei Blätter dauern etwa acht bis zehn Stunden“, erklärt Kai Schweigel. Er steht mit Helm und leuchtend neongelber Arbeitsjacke an der Kreuzung zweier Schotterwege in der Bad Lauchstädter Flur. Ein gutes Stück entfernt ragt die Anlage vier des neuen Windparks für den Energiepark Bad Lauchstädt in Höhe. Doch die Nabe 169 Meter über dem Erdboden ist noch leer. Die gut 80 Meter langen Rotorblätter fehlen noch. Das soll sich an diesem Mittwoch ändern.