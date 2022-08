Windkraftausbau im Saalekreis nimmt langsam wieder Fahrt auf

Merseburg/MZ - Der Saalekreis rechnet in den kommenden Monaten und Jahren mit deutlich mehr Interesse am Bau neuer Windräder. Wie Sabine Faulstich, Leiterin des Umweltamtes berichtete, erhalte ihre Behörde aktuell deutlich häufiger Anfragen zu den Eignungs- und Vorranggebieten sowie den dortigen Bestandsanlagen als in den vergangenen Jahren: „Einige Anträge sind bereits für Ende 2022 angekündigt.“ Zudem müsse eine Vielzahl der bestehenden Anlagen in den kommenden Jahren aufgrund ihres Alters ersetzt werden. Repowering heißt dieser Vorgang in der Fachsprache. Die alte Anlage wird dann durch eine deutlich leistungsfähigere ersetzt. Moderne Anlagen sind oft höher, liefern aber im vergleich zu Anlagen der ersten Generation teils 15 Mal so viel Strom.