Tobias Nied läuft ohne Geld von Köln nach Leipzig. Am Mittwoch und Donnerstag passiert er den Saalekreis. Wem er mit der Aktion helfen möchte und wie viel Geld er schon gesammelt hat.

Tobias Nied läuft von Köln nach Leipzig. Dabei hat er auch den Saalekreis passiert und in Schafstädt am Fuße eines Windrades übernachtet. Vor seinem Bauch hat er Solarpanele, mit denen er sein Handy lädt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schafstädt/MZ. - Ein Dach über dem Kopf und eine Mahlzeit am Tag sind für viele eine Selbstverständlichkeit. Doch Tobias Nied probiert gerade ein Leben ohne die eigenen vier Wände aus. Der 41-Jährige läuft seit dem 4. März von Köln nach Leipzig – ohne Proviant und ohne Geld. „Ich schlafe jede Nacht unter dem freien Himmel in meinem Zelt“, erzählt der gebürtige Eilenburger, der in dieser Woche bei Schafstädt eine Nacht lang Halt machte.